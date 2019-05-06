Ученики одной из школ Петрозаводска за год собрали 6,5 тонн макулатуры

Благодаря участию в проекте школа №9 смогла приобрести контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Учащиеся, педагоги и родители средней школы №9 имени И.С. Фрадкова сдали в переработку 1100 килограммов макулатуры, 19 килограммов крышечек для благотворительного проекта "С миру по крышечке", а также пластик.

Всего в течение 2018-2019 учебного года на переработку было передано 6,5 тонн макулатуры.

Благодаря участию в проекте "Бумажный бум" девятая школа смогла приобрести контейнеры "Школята" для раздельного сбора мусора.



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