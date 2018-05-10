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Новости. Общество
23:30, 10 Мая 2018

Ученые: Частый секс не обеспечит счастливые отношения

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Специалисты из Университета Торонто пришли к выводу, что частый секс в паре не обеспечит счастливые отношения.

При этом партнёры, имеющие половой контакт один раз в неделю, оказались наиболее счастливыми.

Специалисты из Университета Торонто наблюдали за более чем 25 тыс. жителями США, чтобы выяснить может ли частый секс сделать отношения в паре более счастливыми. В наблюдении участвовали люди, состоящие в паре и находящие в возрасте от 18 до 89 лет. Как выяснилось, то, что в счастливых парах сексом необходимо заниматься очень часто, всего лишь стереотип, не имеющий ничего общего с реальностью.

На самом деле, большая часть пар счастлива, имея половой контакт всего один раз в неделю. При таком раскладе, секс не превращается в обязанность или работу и не надоедает обоим партнёрам, пишет ВладТайм.

Недавно социологи из Техасса выяснили, что пару укрепляет частые признания в любви и обещания. Даже если некоторые из них обманчивы, "сладкая ложь" помогает избежать ссор, улучшает эмоциональный фон в паре и взаимопонимание между партнёрами и даже делает их более привлекательными друг для друга физически.

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