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Новости. Общество
23:30, 13 Марта 2018

Ученые: Частый секс омолаживает организм

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Британские учёные в ходе своего недавнего исследования установили, что регулярный и частый секс омолаживает организм человека.

По словам учёных, секс является очень важным и одинаково полезным как для мужчины, так и для женщины. Дело в том, что во время полового акта вырабатывается гормон окситоцин и некий "гормон любви". Благодаря им кожа людей делается упругой, а мышцы находятся в тонусе.

Специалисты также отмечают, что постоянно занимающиеся сексом люди выглядят намного лучше и моложе людей, которые забросили свою интимную жизнь.

Кроме физиологического фактора, существует ещё и психологический. Имеется в виду, что секс вызывает положительные эмоции, которые очень позитивно влияют на человеческое тело, а здоровые интимные отношения способны снять стресс, избавлять от нервных расстройств и заряжать энергией. Кроме всего этого, половой акт улучшает кровоток и всю сердечно-сосудистую систему, пишет VistaNews.

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