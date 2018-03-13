Ученые: Частый секс омолаживает организм

Британские учёные в ходе своего недавнего исследования установили, что регулярный и частый секс омолаживает организм человека.

По словам учёных, секс является очень важным и одинаково полезным как для мужчины, так и для женщины. Дело в том, что во время полового акта вырабатывается гормон окситоцин и некий "гормон любви". Благодаря им кожа людей делается упругой, а мышцы находятся в тонусе.

Специалисты также отмечают, что постоянно занимающиеся сексом люди выглядят намного лучше и моложе людей, которые забросили свою интимную жизнь.

Кроме физиологического фактора, существует ещё и психологический. Имеется в виду, что секс вызывает положительные эмоции, которые очень позитивно влияют на человеческое тело, а здоровые интимные отношения способны снять стресс, избавлять от нервных расстройств и заряжать энергией. Кроме всего этого, половой акт улучшает кровоток и всю сердечно-сосудистую систему, пишет VistaNews.