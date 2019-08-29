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Новости. Общество
07:15, 29 Августа 2019
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Ученые Карелии предложили "просвечивать" дороги радаром и предотвращать образование ям

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Сотрудники карельского филиала Академии наук разработали проект использования георадара для исследования городских дорог с целью составления карты опасных участков, где в дальнейшем могут образоваться провалы.

Ученые предложили при помощи георадара "просвечивать" трассы вглубь, выявляя слабые места, на которых провалится даже самый качественный асфальт, сообщает "МБХ Медиа".

Итогом таких проверок, по мнению экспертов, должна стать своеобразная "карта рисков" любой магистрали с указанием критических точек, где в ближайшем будущем с большой долей вероятности образуются ямы.

Авторами проекта являются младший научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра РАН Александр Родионов и руководитель инновационно-технологического центра Карельского научного центра Российской академии наук Павел Рязанцев.

Как считают эксперты, если вовремя заметить пролегающие на глубине разрушенные трубы или провалы, то можно скорректировать ход дорожного ремонта. Тогда не придется закатывать в асфальт участки, которые уже завтра придется ремонтировать вновь. Так, с помощью радара можно получить достоверную информацию о границах залегания различных слоев и их мощности; выявляются также и различные области подземных разрушений — места, где в итоге свежий асфальт даст трещины. Полученные данные можно использовать как при приемке работ, так и при предварительной оценке трасс перед ремонтом, считают исследователи.

«Комплексный нужно производить ремонт. То есть, не просто срезать асфальт, а пытаться выделить эти проблемные участки, попытаться понять, в чем там проблема. Либо это какая-то труба, либо просто в данном месте происходит фильтрация природных вод, грунтовый сток либо осадки. И решать уже проблему прокладкой дополнительных труб либо заменой коммуникаций, если вопрос в них», — утверждает младший научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра РАН Александр Родионов.

По словам специалистов, качество асфальтобетонного покрытия всегда зависит от состояния почвы на глубине.

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