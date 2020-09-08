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Ученые назвали фактор преждевременной смерти мужчин

Новости. Общество
19:40, 08 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/igorstevanovic
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Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин.

Ученые из Католического Унивеситета Левена провели исследования с участием 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет, а затем сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Оказалось, что уровень метаболитов был связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. При этом специалисты подчеркивают, что с наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту - свободному 25-гидроксивитамину D.

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