Ученые назвали фактор преждевременной смерти мужчин

Низкий уровень витамина D в крови является возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин.

Ученые из Католического Унивеситета Левена провели исследования с участием 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет, а затем сравнили уровни метаболитов витамина D у пациентов с текущими показателями их здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Оказалось, что уровень метаболитов был связан с повышенным риском заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз, а также преждевременной смерти. При этом специалисты подчеркивают, что с наибольшей вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем можно не по 1,25-дигидроксивитамину D, который считается активной формой витамина D, а по другому метаболиту - свободному 25-гидроксивитамину D.