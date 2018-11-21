Ученые назвали главный фактор, снижающий сексуальное влечение

Стресс является убийцей либидо номер один. Из-за постоянной раздражительности и усталости люди отказываются от интимной жизни чаще, чем по любым другим причинам.

Ученые рассказали, что главным фактором, снижающим либидо, является стресс. Они изучилии более двух тысяч жителей Великобритании продемонстрировало, что 45% из них называют стресс в качестве основной проблемы в спальне, пишет "МедикФорум".

Эксперты в области отношений утверждают, что в стрессовом состоянии у человека развивается тревожность, а в таких условиях сосредоточиться на занятиях сексом бывает очень сложно. Особенно тяжело стресс отражается на мужчинах, которые просто не могут возбудиться.

Вторым по степени распространения фактором снижения либидо называют плохо физическое здоровье – 32% опрошенных привели его в качестве основной причины.

26% упомянули психические проблемы, 20% не могут нормально заниматься сексом из-за наличия детей, а 18% мешает работа. Наконец, 12% обвинили частый просмотр порно в снижение либидо, и 10% полагают, что виновником их отвращения к занятиям сексом являются социальные сети.