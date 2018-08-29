Ученые назвали идеальные позы для долгого секса

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Исследователи раскрыли секрет продолжительного секса.
По мнению специалистов, для более продолжительной и приятной близости лучше использовать позу "ложки". Девушка ложится на бок, а мужчина располагается в той же позиции за ней.
"Характер взаимодействий половых органов в данной позе позволит паре предаваться страсти максимально долгое время", – говорится на портале v-kurse.ru.
Сексолог Анабель Найт также выделяет позу "по-собачьи". Девушка должна лечь на живот, тогда партнер окажется сверху и будет контролировать все движения самостоятельно.
Еще одной позой для продолжительных утех Найт выделяет ту, при которой оба партнера лежат на боку лицом друг к другу, а девушка забрасывает верхнюю ногу на торс мужчины.
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