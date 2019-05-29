Ученые назвали категорию самых счастливых людей

Самой счастливой категорией людей в обществе являются незамужние и бездетные женщины.

Такой вывод сделал ученый-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан на основе данных социального опроса.

Выяснилось, что незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы, только если рядом находился супруг, пишут "Известия".

Если же они отвечали на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счет отсутствия подобных проблем. Однако из-за давления общества, в котором признаком успеха считается создание семьи, ощущение счастья у одиноких женщин снижается.

При этом ученый отметил, что от брака в основном выигрывают только мужчины, которые после создания семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше рискуют и больше зарабатывают.

Женщины же из-за различных забот получают от замужества меньше пользы. Кроме того, продолжительность их жизни ниже, чем у незамужних ровесниц.