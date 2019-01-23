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Новости. Общество
23:30, 23 Января 2019
фото: Unsplash

Ученые назвали малоизвестные факты о сексе

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Зарубежные ученые назвали несколько интересных фактов о сексе, которые мало кому известны. К таким выводам они пришли после ряда проведенных исследований.

Так, специалисты заявили, что каждая десятая женщина склонна фантазировать "в постели". Оказалось, что они чаще мечтают о сексе со знаменитостью или бывшим любовником. Тогда как мужчины чаще мечтают об интимной близости сразу с несколькими партнершами, пишет "В курсе.ру".

Исследователи развенчали миф о том, что женщины не хотят заниматься сексом из-за головной боли. Эксперименты показали, что не все представительницы прекрасного пола избегают интима. Как оказалось, на сексуальное желание и мигрень влияет одно и то же химическое вещество в мозге.

Также выяснилось, что клитор на самом деле больше, чем казалось. Во время возбуждения половой орган не только удлиняется, но и меняет угол, по мере того, как матка вытягивается вверх. В связи с этим секс становится гораздо приятнее.

Кроме того, неожиданным заявлением стал тот факт, чтобы поскорее достигнуть оргазма, женщинам нужно держать ноги в тепле.

Частое занятие сексом положительно сказывается на производительности труда. В связи с этим, зарубежные компании даже дают своим сотрудникам дополнительный выходной.

Вибратор изобрели в 1869 году для лечения истерии или женских расстройств. Дамам, которые сообщали о психических проблемах, делали массаж половых органов.

Оказалось, что 75% представительниц прекрасного пола не испытывают оргазм от "традиционного секса". Поэтому нормальным считается самостоятельная стимуляция.

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