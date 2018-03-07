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Новости. Общество
23:30, 07 Марта 2018

Ученые назвали наихудшие действия во время секса

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Научные работники из США смогли выяснить, какие действия во время занятия любовью могут сильно навредить этому процессу.

В проведенном исследовании было задействовано более 5000 американских граждан, которые должны были ответить на некоторые вопросы. Полученные сведения позже появились на страницах профильных изданий.

Большей части респондентов не нравится, когда партнер во время занятия любовью слишком много разговаривает. Число недовольных среди опрошенных людей составило 82%. Немного меньше людей раздражается от того, что партнер является инертным и не страстным. 62% опрошенных рассказали о том, что им не нравятся неловкие и медленные телодвижения в процессе занятия сексом, пишет РЕН.

Также столько же людей сообщили исследователям, что они не могут получить удовольствие от любовных утех, если партнер плохо целуется.

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Комментарии

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Andrey+
2018-03-07 23:45:36
...спасибо, научили...
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