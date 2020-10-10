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Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Новости. Общество
20:40, 10 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Специалисты считают, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Британские ученые сделали доклад для научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Всего в Британии с начала пандемии выявлено более 570 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 42 тысяч человек.

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