Учёные назвали продукты, уменьшающие сексуальное влечение

По словам учёных, хороший аппетит уменьшает сексуальное влечение.

Учёные отмечают, что жареные продукты вызывают вялость и апатию, которые считаются плохими спутниками секса, пишет "Дни 24".

В свою очередь соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, способные нарушить гормональный фон и уменьшить либидо.

Молочные продукты, а также сыр вызывают вздутие живота, снижение тонуса, спазмы во время менструации. Уменьшение их приема в пищу до трех порций в неделю вернет опять половое влечение.

Слабые коктейли, а также вино в маленьких дозах помогут партнерам раскрепоститься, а также снять внутренние ограничения. Однако злоупотребление алкоголем способно провоцировать обратный процесс.

Сексуальный аппетит также портят булочки, пирожные, фаст-фуд.

Вещества, которые используются для очищения водопроводной воды, снижают энергичность, убивая желание флиртовать.