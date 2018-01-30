Учёные назвали самые опасные продукты питания

В ходе исследования выяснилось, что увеличение концентрации холестерина проводит росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.

Употребление продуктов питания животного происхождения с высоким уровнем содержания холестерина может повысить риск развития злокачественных опухолей и увеличить скорость их роста до ста раз. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Как пишет life, в исследовании учёные использовали генетически модифицированных мышей с изменённым геном, который кодирует фермент Lpcat3. Данный белок контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит клеточная мембрана.

В ходе исследования выяснилось, что увеличение концентрации холестерина проводит росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.

Дефектные стволовые клетки, начинающие бесконтрольно делиться, являются основной причиной развития рака. Тем самым холестерин является причиной не только утолщения клеток толстого кишечника, но также связан и с быстрым ростом опухолей в этих же тканях. Влияет ли холестерин на развитие прочих форм рака, пока не известно.