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Новости. Общество
18:20, 24 Августа 2018
фото: Shutterstock

Ученые назвали самый вредный продукт

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Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло "чистым ядом".

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.

На лекции во Фрайбурге эпидемолог попыталась развеять мифы об этом раскрученном на Западе продукте (также используется в косметических целях, однако в выступлении Михелс этот аспект не затрагивался) и назвала его "одним из худших, которые только можно съесть".

Аргументируя свою позицию, Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир. По словам ученого, они повышают содержание "плохого холестерина" (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Позицию профессора разделяют и другие специалисты. В прошлом году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовали воздержаться от использования кокосового масла в пищу. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что идет вразрез с мнением диетологов, лишь треть которых согласна с общественным мнением.

Популярность продукта авторы доклада объясняют маркетинговой активностью производителей.

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