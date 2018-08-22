Ученые обнаружили, что фантазии о партнере улучшают семейную жизнь

Фантазии с участием собственного постоянного партнера могут спасти отношения от разрушения, утверждают израильские ученые.

Психологи Междисциплинарного центра в Герцлии изучили, как сексуальные фантазии влияют на отношения, пишет "Росбалт" со ссылкой на Huffington Post Deutschland.



Это исследование показало, что пары предпринимают гораздо больше действий, способствующих развитию отношений, если в их сексуальных фантазиях присутствует их партнер. В частности, они чаще говорили комплименты или проявляли больше внимания друг к другу.



Кроме того, ученые пришли к выводу, что те, в чьих сексуальных фантазиях присутствовал собственный партнер, стали более положительно воспринимать отношения в целом, говорится в статье.



Грезы о сексе с другими могут дать новый сексуальный стимул, однако фантазии с участием собственного партнера лучше влияют на отношения в долгосрочной перспективе, отмечает автор исследования Гурит Бирнбаум.