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Ученые обнаружили неожиданную опасность ожирения

Новости. Общество
21:30, 29 Января 2021
фото: © Fotolia / Kwanchaichaiudom
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Лишний вес дополнительно нагружает мозг, ухудшает когнитивные функции и может усугубить болезнь Альцгеймера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые Университета Шеффилда провели мультимодальное нейровизуализационное исследование, во время которого изучили данные 47 пациентов с клиническим диагнозом "слабоумие" при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей.

Специалисты измерили различия в локальных концентрациях тканей мозга, чтобы оценить связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.

Как показали результаты, у пациентов с легкой формой деменции существует положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода.

Ученые пришли к выводу, что лишний вес влечет избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани. При этом поддержание хорошей физической формы при легкой деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, помогает сохранить структуру мозга.

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