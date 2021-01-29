Ученые обнаружили неожиданную опасность ожирения

Лишний вес дополнительно нагружает мозг, ухудшает когнитивные функции и может усугубить болезнь Альцгеймера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые Университета Шеффилда провели мультимодальное нейровизуализационное исследование, во время которого изучили данные 47 пациентов с клиническим диагнозом "слабоумие" при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей.

Специалисты измерили различия в локальных концентрациях тканей мозга, чтобы оценить связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.

Как показали результаты, у пациентов с легкой формой деменции существует положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода.

Ученые пришли к выводу, что лишний вес влечет избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани. При этом поддержание хорошей физической формы при легкой деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, помогает сохранить структуру мозга.