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Новости. Общество
23:30, 05 Апреля 2018

Ученые: От секса в воде лучше отказаться из-за вреда здоровью

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Ученые советуют отказаться от секса в воде, чтобы не навредить своему здоровью.

По их словам, не следует вестись на подобные стереотипы, которые навязывают зрителям продюсеры фильмов.

Ученые выяснили, какие опасности могут нести в себе занятия сексом в воде. По их словам, на самом деле все не так безобидно, как это преподносится в фильмах, и интим в воде может быть вреден для здоровья. В подтверждение этому они приводят несколько аргументов. Они отмечают, что опасными могут стать как половые акты в общественных бассейнах, так и в домашнем душе.

По их словам, первый случай вреден из-за большого количества хлорки в воде, а во втором случае опасностей вообще не перечесть. Так, в душе будет постоянная нехватка смазки, что может привести к травмированию половых органов партнеров. Кроме этого, существует высокий риск нежеланной беременности, ведь в душе презерватив может легко слететь. Кроме этого, там не совсем удобно из-за ограниченного пространства и не будет хватать воздуха для занятий оральным сексом.

Говоря о занятиях сексом в море, ученые затрудняются упоминать о минусах, однако отмечают, что одним из них может стать уплывшее нижнее белье, пишет Версия.

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