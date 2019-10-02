Ученые ПетрГУ разработали БАД для жителей Карелии (ВИДЕО)

Дефицит кальция и магния у жителей Карелии восполнит биологически активная добавка.

БАД разработали ученые Петрозаводского госуниверситета. В ее составе нет синтетических веществ. Только микроэлементы, которых так не хватает в нашей карельской воде. Университет уже получил патент.

Поступит ли БАД в продажу, выяснила журналист "ГТРК "Карелия".