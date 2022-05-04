Ученые подсчитали клещей на лесных дорогах Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Ученые Карельского научного центра выяснили, что на лесных дорогах Карелии численность клещей может достигать 1,5 тысячи особей на километр.

Сотрудники Института биологии КарНЦ РАН и Петрозаводского госуниверситета провели исследование оценки относительной численности клещей на лесных дорогах Карелии. Их результаты были опубликованы в журнале Medical and Veterinary Entomology.

Как пояснили в Карельском научном центре РАН, для изучения численности особей специалисты проходят с флагом – светлой тканью размером 70×110 см – по маршруту и подсчитывают число прикрепившихся к нему клещей.

– Такой универсальный метод позволяет собирать клещей и оценивать их численность в данный момент времени, однако не дает ответа на вопрос, сколько же реально клещей на этой площади: флаг не вылавливает всех активных особей, кроме того, некоторые клещи не активны и находятся в лесной подстилке. В своей работе мы предприняли попытку оценить общее количество клещей в типичном для Карелии хвойно-лиственном лесу – рассказал заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии КарНЦ РАН Сергей Бугмырин.

Для получения значений абсолютной численности таежного клеща Ixodes persulcatus ученые использовали метод мечения с повторным отловом. Исследование проводилось в 2020 году на лесной дороге длиной около километра в Кондопожском районе Республики Карелия в период сезонной активности клещей.

Используя полученные данные, ученые пришли к выводу, что в 2020 году число клещей на исследуемом участке за сезон активности составляло около полутора тысяч особей на километр.