Ученые показали распространение коронавируса в организме мыши (ВИДЕО)

Благодаря этому ученые пытались понять, как с инфекцией могут бороться нейтрализующие антитела, сообщает ТАСС.

Чтобы выяснить, как именно терапия нейтрализующими антителами помогает при коронавирусной инфекции, ученые заразили мышей SARS-CoV-2 через нос и сняли на видео, как вирус проникает в организм животных. Статью с описанием исследования принял к публикации научный журнал Immunity.

В организме лабораторных мышей, которые использовались в ходе эксперимента, находились специальные белки, которые могут светиться во время съемки, поясняет ТАСС. В результате ученые увидели, как вирус постепенно проникает из носовой полости в легкие, затем поражает другие органы, включая мозг. Это происходит в течение 5-6 дней.

При этом благодаря антителам из плазмы переболевших COVID-19, которые ученые вводили в организм мыши в течение первых трех дней после заражения, инфекция прекращала распространяться.