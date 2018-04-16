Учёные предложили пить в два раза меньше

Такой подход к употреблению алкоголя позволит жить дольше и чувствовать себя лучше.

Комбинированный анализ почти 600 тысяч употребляющих алкоголь человек показал, что снижение недельной дозы потребления в два раза способствует улучшению памяти и позволяет организму быстрее восстановиться за два выходных дня, сообщает "Лайф".

Учёные из Британского совета по медицинским исследованиям при поддержке коллег из Фонда здоровья сердца и Кембриджского университета пришли к выводу, что идеальной нормой для употребления алкоголя является всего 100 граммов этилового спирта в неделю.

Снижение потребляемого этилового спирта в алкогольных напитках позволит значительно снизить риск развития коронарной болезни сердца, гипертонических кризисов и инфарктов. У "алкогольной" диеты есть и минусы: продолжительность жизни у людей, способных сократить еженедельное употребление алкоголя, оказалась не такой высокой, как ожидали учёные: в среднем сокращение употребления алкогольных напитков позволяет прожить на пару лет больше по отношению к людям, которые алкогольных ограничений не придерживаются.