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Новости. Общество
21:05, 21 Февраля 2018

Ученые признали алкоголь основной причиной слабоумия

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Неумеренное употребление алкоголя — основной предотвращаемый фактор риска развития всех видов слабоумия, выяснили ученые в ходе крупнейшего исследования в этой области.

Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Public Health, передает "Газета.ру".

Изучив свыше 57 тысяч случаев ранней деменции (наступившей до 65 лет) во Франции, исследователи установили, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем — свыше 60 грамм чистого спирта в день у мужчин и свыше 40 грамм у женщин. При этом, хотя большинство людей с деменцией были женского пола, среди страдавших от раннего слабоумия было 65% мужчин.

Также алкоголизм оказался связан с другими факторами риска развития слабоумия — диабетом, повышенным давлением, табакокурением, депрессией. Исследователи рассчитывают, что полученные результаты поспособствуют более тщательной работе с зависимыми от алкоголя людьми с целью предотвращения у них деменции.

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