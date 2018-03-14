Ученые прогнозируют потепление в России на протяжении всего XXI века

Потепление климата в России идет быстрее, чем в среднем на Земле, что может привести к росту лесных пожаров и к усилению осадков.

Об этом говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", представленном в Почвенном институте имени Докучаева в Москве, передает РИА Новости.

"Все без исключения современные климатические модели предсказывают потепление климата России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему", — отмечается в докладе.

Эксперты отмечают, что наибольший рост температур ожидается зимой. Они ожидают более быстрое сокращение длительности зимних волн холода по сравнению с увеличением продолжительности волн тепла летом. Значительные изменения температур ожидаются на большей части территории России уже к середине XXI века и, по словам, ученых, существенно усилятся к его концу.

"Вследствие изменения глобального климата ожидаются изменения частоты и (или) интенсивности экстремальных явлений погоды. Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России; во все сезоны преобладает увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха", — также говорится в докладе.

Эксперты обеспокены тем, что потепление в России приведет к росту количества лесных пожаров. "Тревожно выглядят прогнозы воздействия пожаров. На большей части России можно ожидать наличия сильной обратной связи между потеплением и эскалацией пожарных режимов: рост температуры приводит к увеличению длительности сухих периодов, что способствуют росту площади и интенсивности пожаров и существенному увеличению эмиссий парниковых газов", — сообщают авторы доклада.

Они видят также возможность сдвига границ лесной зоны страны. "Качественно близки существующие прогнозы сдвига границ лесной зоны России при глобальном потеплении. Существенно, что степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально, десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет)", — указано в исследовании.

При этом в начале года Российская академия наук (РАН), напротив, не исключила возможность десятилетнего цикла похолодания на юге России. По данным Южного научного центра РАН, юг России сейчас находится "на пороге малого ледникового периода".