Ученые рассказали, чем для женщин полезно кормление грудью

Кормление грудью заметно снижает риск заполучить инсульт и другие болезни кровеносной системы мозга после наступления менопаузы.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой статью, опубликованную в журнале JAHA.

"В прошлом наши коллеги уже отмечали, что кормление грудью снижает шансы развития рака груди и половых органов, а также диабета. Мы показали, что подобная стратегия поведения матерей защищает их от развития болезней сердца и других проблем, связанных с кровеносной системой", — заявила Лизетта Якобсон из университета Канзаса в Вичите (США).

Исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы и для детей – оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни.

"Если вы планируете завести ребенка, обязательно подумайте о том, чтобы кормить его грудью на протяжении как минимум шести месяцев для того, чтобы и он, и вы получили максимальные плюсы", — заключает Якобсон.