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Новости. Общество
23:30, 12 Апреля 2018

Ученые рассказали, чем люди могут заменить занятия сексом

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Оказалось, что занятие "горизонтальной гимнастикой" вполне можно заменять - всего лишь с небольшим ущербом для организма.

Объединенная группа неврологов и сексологов определила, какие занятия сравнимы по силе воздействия на мозг человека с занятием сексом.

В своих исследованиях ученые активнейшим образом использовали аппарат магнитно-резонансной томографии.

С его помощью они сравнили активность мозговых зон во время интимной близости и во время занятия другими делами. Было установлено, что у занимающихся сексом мужчин увеличивается активность в мозге тех участков, которые отвечают за эмоции и систему поощрения. Оказалось, что по степени воздействия на них с интимом сравнится только употребление алкоголя, пишет "Главред",

В свою очередь, изучение женщин во время занятий сексом показало, что наибольшую активность в их мозгах имеют участки, ответственные за восприятие боли, принятие решений и эмоции. Похожего на интим эффекта "прекрасный пол" может добиться во время прослушивания определенной музыки и занятий танцами.

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