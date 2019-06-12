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Новости. Общество
12:24, 12 Июня 2019
фото: AP Photo/Michael Sohn

Ученые рассказали, что делать с крысами, заполонившими Петрозаводск

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В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.

Лидер профсоюзов Карелии, член региональной Общественной палаты Илья Косенков решил устроить в Петрозаводске дискуссионный клуб на тему "Крысы VS кошки". Он пригласил к обсуждению ученых из ПетрГУ, представителей надзорных ведомств, руководителей управляющих компаний, чиновников мэрии и общественников.

Открыла круглый стол Любовь Кулакова, председатель Общественной палаты, которая отметила, что целью дискуссии является поиск путей улучшения экологической обстановки в Петрозаводске и повышения качества жизни горожан.

Косенков привел пять обывательских мифов, почему крысы расплодились в Петрозаводске, и попросил специалистов либо подтвердить их, либо опровергнуть.

Первый миф: пропали кошки, экологическая ниша открылась. Кошки крыс не ловят, вот грызуны все и заполонили.

Миф второй: управляющие компании не травят грызунов, не занимаются дератизацией. Экономят деньги. Кидают собачий корм вместо яда.

Миф третий: Управляющие компании не травят крыс, потому что их никто не контролирует. А если и оказывается давление сверху, то только для галочки. Кидают они яд или не яд – это невозможно проверить. Мэрия выделяет огромные деньги, УК кормит крыс собачим кормом - и вот такая коррупционная схема получается.

Миф четвертый: Раньше крышки баков закрывали, теперь не закрывают – вот крысы и появились. Мусор не вывозят - все заполоняют крысы.

Миф пятый: Заливка мест обитания крыс химикатами важна, но ее не делают, поэтому крысы не травятся.

Что ответили на мифы участники круглого стола, читайте здесь.

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