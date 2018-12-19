Ученые рассказали еще об одном плюсе секса

Свежее исследование доказывает связь между сексом и памятью.

Участницы, которые чаще практикуют секс с проникновением, показали лучшую вербальную память, чем более "ленивые".

Исследование проводилось на 78 женщинах в возрасте от 18 до 29 лет в форме опроса о разных аспектах жизни и показа случайных слов и лиц на компьютере. Затем они вперемешку видели новые и старые буквы и образы и должны были идентифицировать их.

Любительницы секса лучше помнили показанные слова, а вот с фотографиями корреляции не выявили. Исследователи связывают это с тем, что вагинальный секс способствует улучшению нейрогенеза (росту новых клеток мозга) в области гиппокампа, который связан как раз с вербальной памятью, пишет Cosmopolitan.

Хотя опыты были связаны с кратковременной памятью, авторы исследования считают, что с долговременной будет то же самое. И с другими функциями, за которые отвечает гиппокамп, тоже (например, ориентацией в пространстве).