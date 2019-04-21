Ученые рассказали, какой секс женщина не забудет никогда

Эксперты выяснили, без чего секс кажется пресным.

Как сообщает ToDay News Ufa, главное – разговаривайте во время секса.

Присказка о старом солдате, не знающем слов любви — традиционное для сильного пола оправдание. На этапе ухаживаний все более или менее сносно — мужчины речисты и убедительны. А вот в постели куда что девается.

Но расслабляться не стоит: иногда говорить лучше, чем молчать, или даже лучше, чем что-либо делать. Комплименты внешности, фигуре, милые непристойности, нашептываемые на ушко.

Никакая техника секса не способна вознести женщину на вершину блаженства так, как вовремя услышанное и правильно сказанное слово, отмечают ученые.