Ученые рассказали, какой секс женщина не забудет никогда

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Эксперты выяснили, без чего секс кажется пресным.
Как сообщает ToDay News Ufa, главное – разговаривайте во время секса.
Присказка о старом солдате, не знающем слов любви — традиционное для сильного пола оправдание. На этапе ухаживаний все более или менее сносно — мужчины речисты и убедительны. А вот в постели куда что девается.
Но расслабляться не стоит: иногда говорить лучше, чем молчать, или даже лучше, чем что-либо делать. Комплименты внешности, фигуре, милые непристойности, нашептываемые на ушко.
Никакая техника секса не способна вознести женщину на вершину блаженства так, как вовремя услышанное и правильно сказанное слово, отмечают ученые.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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