Ученые рассказали о преимуществах частого секса в пожилом возрасте

Новости по теме
Загрузка...
Частый секс в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить деменцию.
К такому выводу пришли британские ученые из Университета Ковентри, сообщает издание "Известия".
Серия экспериментов показала, что пожилые люди, у которых секс был хотя бы раз в неделю, на 4% быстрее справляются с математическими задачами, чем те, у которых его не было вовсе.
В результате ученые пришли к выводу, что гормоны дофамин и окситоцин, выделяющиеся при сексе, позитивно влияют на мозг пожилых людей, повышают его работоспособность и снижают риски развития деменции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
06.02.2019, 11:12
31.01.2019, 06:40
01.02.2019, 19:10
Аналитика
06.02.2019 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
Сегодня 09:50
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии