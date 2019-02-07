Ученые рассказали о преимуществах частого секса в пожилом возрасте

Частый секс в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить деменцию.

К такому выводу пришли британские ученые из Университета Ковентри, сообщает издание "Известия".

Серия экспериментов показала, что пожилые люди, у которых секс был хотя бы раз в неделю, на 4% быстрее справляются с математическими задачами, чем те, у которых его не было вовсе.

В результате ученые пришли к выводу, что гормоны дофамин и окситоцин, выделяющиеся при сексе, позитивно влияют на мозг пожилых людей, повышают его работоспособность и снижают риски развития деменции.