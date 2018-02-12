Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 12 Февраля 2018

Ученые рассказали, почему девушки испытывают оргазм при посещении спортзала

По теме

Грипп можно убить с помощью лампы, заявили ученые
12.02.18 22:00
Посетителей порносайтов предупредили о новой опасности
12.02.18 21:30
Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые
12.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Значительный процент женщин при посещении спортзала может получить оргазм, что не связано непосредственно с сексом.

О причинах этого сообщается на страницах издания Mirror, пишет "Территория новостей". 

Для этого даже был придуман термин coregasm, когда во время тренировки у девушки случается оргазм по причине выброса эндорфинов. Более того, coregasm может даже потенциально длиться в течение нескольких часов, а схватки могут ощущаться в животе и внутренней поверхности бедер.

Явление впервые было изучено в 1953 году сексологом Альфредом Кинси. Он писал, что 5% женщин, с которыми он беседовал, упоминали о переживаниях оргазмов во время физических упражнений.

Эксперты все еще до конца не разобрались в механизмах таких “инцидентов”, и у некоторых девушек оргазм в публичном месте вызывает значительный дискомфорт.

По теме

Грипп можно убить с помощью лампы, заявили ученые
12.02.18 22:00
Посетителей порносайтов предупредили о новой опасности
12.02.18 21:30
Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые
12.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2018 13:32
Личное мнение
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
Любопытные данные приходят из Госавтоинспекции.
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
архив чтиво

Медиа

Ведущий Ефим Овчинников и гость программы председатель профсоюзаработников автотранспорта и дорожного хозяйства Карелии Сергей Соловьёв обсуждают изменения в маршрутах городского общественного транспорта в связи с ремонтом трёх мостов Петрозаводска
12.02.2018 16:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»