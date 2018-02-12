Ученые рассказали, почему девушки испытывают оргазм при посещении спортзала

Значительный процент женщин при посещении спортзала может получить оргазм, что не связано непосредственно с сексом.

О причинах этого сообщается на страницах издания Mirror, пишет "Территория новостей".

Для этого даже был придуман термин coregasm, когда во время тренировки у девушки случается оргазм по причине выброса эндорфинов. Более того, coregasm может даже потенциально длиться в течение нескольких часов, а схватки могут ощущаться в животе и внутренней поверхности бедер.

Явление впервые было изучено в 1953 году сексологом Альфредом Кинси. Он писал, что 5% женщин, с которыми он беседовал, упоминали о переживаниях оргазмов во время физических упражнений.

Эксперты все еще до конца не разобрались в механизмах таких “инцидентов”, и у некоторых девушек оргазм в публичном месте вызывает значительный дискомфорт.