Ученые рассказали, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор

Пожилые люди, проводящие у экранов телевизора больше трех часов в день, быстрее теряют остроту ума и памяти, чем их сверстники, не увлекающиеся просмотром телепередач.

К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, пишет РИА Новости.

"Мало кто интересовался тем, как телевидение влияет на жизнь пожилых людей. Что интересно, открытые нами эффекты особенно ярко проявлялись среди тех участников наблюдений, которые изначально отличались довольно высоким уровнем интеллекта и остротой памяти", — рассказывает Эндрю Стэпто (Andrew Steptoe) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Ученые уже много десятилетий пытаются понять, как постоянный просмотр телевидения влияет на физическое и психологическое здоровье людей. Как правило, такие исследования фокусируются на детях. К примеру, три года назад медики доказали, что даже сравнительно непродолжительные посиделки у телевизора заметно повышают вероятность развития ожирения у детей дошкольного возраста.

Стэпто и его коллега Дейзи Фанкорт (Daisy Fancourt) выяснили, что телевизор негативно влияет и на взрослых. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно 3,6 тысячи пожилых британцев на протяжении шести лет.

Исследование проводилось в рамках проекта ELSA по изучению влияния процесса старения на работу различных органов, в том числе мозга. Для этого ученые время от времени всесторонне изучали состояние добровольцев и проводили подробные опросы.

Фанкорт и Стэпто разбили добровольцев на группы — тех, кто почти не смотрел телевизор, тратя на это меньше двух с половиной часов в день, умеренных любителей (три группы, у которых это занимало от двух с половиной до семи часов) и заядлых "тивиманов", у кого на просмотр ТВ уходило более семи часов в сутки. На момент начала наблюдений все они были в здравом уме и памяти и не страдали хроническими заболеваниями.

Периодически ученые посещали этих людей и просили пройти простой тест на память и сообразительность: прослушать аудиозапись десяти часто используемых слов, запомнить их и воспроизвести сразу или через несколько минут. В других случаях добровольцы должны были назвать максимальное количество слов, связанных с животными или породами домашних питомцев.

Как показали наблюдения, память и сообразительность заметно ухудшились даже у тех, кто тратил на просмотр ТВ три с половиной часа в день. В среднем когнитивные способности этих людей стали на 32 процента хуже, чем у их сверстников, проводящих у экрана менее двух с половиной часов. У тех же, кто смотрел телевизор постоянно, ситуация оказалась еще хуже — острота памяти и цепкость ума снизились почти в два раза по сравнению с первой группой добровольцев.

Пытаясь понять, с чем это связано, Степто и Фанкорт учли все возможные побочные факторы, влияющие на работу мозга, в том числе и то, что сидячий образ жизни крайне плохо сказывается на состоянии сосудов головы и работе сердца в целом. Это несколько уменьшило силу воздействия телевизора, но не обнулило ее.

Почему телевидение ухудшает память и остроту ума у пожилых людей, ученые пока не знают, но у них есть две гипотезы. С одной стороны, современное телевидение устроено так, что зрители постоянно испытывают стресс из-за сцен насилия или других неприятных эпизодов. Это ведет к постоянной выработке гормонов, негативно влияющих на работу центра памяти в мозге.

С другой стороны, телезрители воспринимают информацию исключительно пассивно, почти никак не взаимодействуя с телевизором. При личном общении или в интернете человеку постоянно приходится формулировать запросы и озвучивать мысли, что может укреплять память.

Как надеются ученые, дальнейшие наблюдения помогут понять, что именно обусловило такую дегенерацию памяти и когнитивных способностей и как с этим можно бороться.