Ученые рассказали, зачем нужно регулярно заниматься любовью

Что дает регулярное занятие любовью обоим партнерам, рассказали ученые.

Регулярное занятие любовью избавляет от ряда проблем со здоровьем и способствует улучшению взаимоотношений. Об этом сообщили в newinform со ссылкой на издание Standard.

Частые занятия любовью дают возможность проще преодолеть кризис среднего возраста, который наступает в 45-65 лет.

Научный сотрудник Национального фонда медицинского страхования Кении Нэнси Нзаламби отметила, что человеку намного легче будет принять перепады настроений вместе с партнером.

Отмечается, что секс снижает риск возникновения некоторых видов онкологических заболеваний и укрепляет сердце, способствуя улучшению психического здоровья.

Немаловажным остается то, что секс дает комплексную физическую нагрузку. Специалисты выяснили, что во время занятий сексом задействовано 657 мышц. Такая нагрузка способствует сжиганию калорий.

Регулярный секс также помогает решить такую проблему, как недержание мочи. Данный недуг затрагивает жизнь 30% женщин. Неспособность контролировать свой мочевой пузырь часто вызывает дискомфорт и приводит к психологическим травмам.

Еще одна причина, по которой сексом стоит заниматься чаще — укрепление взаимоотношений. Для людей, состоящих в постоянных отношениях, регулярные занятия сексом с партнером укрепляют их связь. Это связано с выбросом гормона окситоцина....