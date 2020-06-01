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Друг Жигунова объяснил, почему актер живет с "копией Заворотнюк"

Новости. Вечерняя столица
19:40, 01 Июня 2020
фото: © instagram.com/zhigunov_sergey
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Близкий друг 57-летнего Сергея Жигунова прокомментировал его новые отношения.

Художник Сергей Заграевский считает, что актер еще не забыл свою прошлую любовь – 49-летнюю Анастасию Заворотнюк, пишет "Космополитен".

"Гардемарин" недавно снова расстался с женой, 61-летней Верой Новиковой. В этот раз актер ушел из семьи ради 46-летней журналистки Виктории Ворожбит. Сейчас влюбленные уединились в подмосковной усадьбе Абрамцево, в доме матери артиста.

Раньше у Сергея был свой роскошный особняк на соседней улице, который он строил с нуля. Он жил здесь с женой Верой. Сосед Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что женщина приезжала на дачу редко и была не очень улыбчивой.
Во время съемок в сериале "Моя прекрасная няня" у Сергея завязались романтические отношения с коллегой Анастасией Заворотнюк. Актер ушел от жены и привез новую возлюбленную в свой коттедж.

"В первый раз она приехала - прямо такое солнышко! Улыбка! Расцвело прям солнце!" - поделился воспоминаниями Заграевский.

Художник добавил, что Сергей испытывал к актрисе искренние чувства и очень переживал, когда они расстались. "Жигунов Заворотнюк любил! Я уверен на сто процентов. Это была настоящая любовь, трагическая. Он даже внешне изменился. У него улыбка исчезла с лица, глаза потухли. Он стал другим", - заявил сосед артиста.

Жигунов после расставания с Анастасией продал дачу и вернулся к жене. Однако теперь в жизни "гардемарина" появилась новая женщина - Виктории Ворожбит.

Заграевский считает, что новая возлюбленная актера действительно похожа на Заворотнюк, как думают многие. Он надеется, что Жигунов будет счастлив и воспрянет духом.

"Похожа, действительно. Он Настю любил и теперь для него принципиально, чтобы новая его девушка была похожа на нее", - заявил художник в шоу "Ты не поверишь!".

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