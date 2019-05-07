Ученые: Секс влияет на размер груди у женщин

Женская грудь, считают эксперты, может увеличиться при условии регулярного секса.

Французские ученые, проверив данное предположение, нашли тому подтверждение.

Как объяснили специалисты, во время занятий сексом у женщин активно вырабатываются специфические гормоны, влияющие на рост бюста.

В ходе исследования эксперты также выяснили, что в случае прекращения интимной жизни грудь может потерять в размере, но восстановить форму при возобновлении сексуальных контактов, пишет издание "Дни 24".

Однако ученые предупреждают, объем бюста зачастую зависит от генетики. Данный нюанс тоже следует учитывать, так как в этом случае существенного увеличения груди даже при регулярном сексе вряд ли удастся добиться.