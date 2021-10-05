Ученые спрогнозировали сокращение численности населения России

Академик Александр Стрижаков спрогнозировал сокращение численности населения России к 2036 году.

По пессимистическим прогнозам, население России уменьшится на 12 миллионов к 2036 году, сообщил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Стрижаков. Об этом информирует РИА Новости.

«Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства. Согласно даже самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов, что всего лишь на 4 миллиона больше сегодняшнего дня, а согласно пессимистическим прогнозам, численность населения нашей страны сократится на 12 миллионов человек», — сказал Стрижаков на конгрессе, который посвящен 95-летию со дня рождения великого советского и российского педиатра и неонатолога, академика РАМН Вячеслава Таболина.

По словам Стрижакова, в настоящее время важнейшей задачей является снижение перинатальных и неонатальных потерь, сохранение репродуктивного здоровья населения. Он отметил, что показатель перинатальной патологии в Российской Федерации остается достаточно высоким, но показатели младенческой смертности снижены до 4,5 на 1000 родившихся живыми. «Однако есть разрыв между городским и сельским населением, что говорит о необходимости совершенствования оказания помощи, в том числе маршрутизации беременных, проведения перинатальных консилиумов и привлечения высококвалифицированных специалистов», — добавил академик.

Также он сообщил, что в последнее время число детей недоношенных и с экстремально низкой массой тела сократилось благодаря развитию и совершенствованию акушерской и неонатальной служб, развитию многоуровневой системы оказания помощи, развитию сети перинатальных центров. Но не снижается число детей с аномалиями развития, что говорит о необходимости совершенствования диагностики. Беспокойство вызывает возрастание числа детей–инвалидов, причинами остаются поражения нервной системы, заболевания эндокринной системы, нарушение обмена веществ, новообразования, добавил Стрижаков.

«Для нас для всех вызовом является новая коронавирусная инфекция», — также отметил академик.