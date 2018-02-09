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Новости. Общество
23:30, 09 Февраля 2018

Ученые установили рацион питания, ведущий к насыщенной половой жизни

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В ходе проведения ежегодного опроса в США исследователи установили, что молодые люди, не употребляющие в пищу продукты, содержащие глютен, чаще занимались сексом.

Кроме того, из пяти тысяч респондентов около половины опрошенных признались, что постоянно испытывают яркие сексуальные ощущения.

Почти половина из тех, кто ведет насыщенную половую жизнь, не употребляют в пищу глютеносодержащие продукты, пишет РЕН.

 

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