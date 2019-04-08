Ученые узнали, сколько нужно секса человеку для нормального самочувствия

Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.

Результаты исследования опубликовал портал ToDay News Ufa, пишет сайт "Южный федеральный".

Исследования показывают, что молодые люди в возрасте 18-30 лет имеют достаточно высокий уровень либидо. Для них норма занятий сексом минимум два раза в неделю, это примерно 112 раз в год.

Людям постарше, от 30-ти до 40 лет, секс необходим не так часто, 86 раз в год им будет достаточно.

После 40 лет количество близости снижается в два раза. Для нормального самочувствия людям хватает сексуальной близости 40 раз в год.

Ученые отметили, что воздерживаться от секса нельзя, это вредит организму, особенно мужчинам. Секс продлевает жизнь мужчин, если его убрать, то организм начнет стремительно стареть.