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Ученые в Карелии запатентовали метод замеров пропускной способности озонового слоя с помощью мха

Новости. Общество
09:12, 26 Июня 2020
фото: © James Lindsey/Ecology of Commanster
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В Карелии запатентовали метод замеров пропускной способности озонового слоя с помощью мха.

Российские ученые под руководством сотрудника Карельского научного центра РАН Виктора Миронова получили патент на измерение с помощью сфагнового мха длин волн солнечного ультрафиолета B (UV-B), наиболее опасного для живых организмов, пишет ТАСС.

Исследование показало, что короткие волны длиной более 286 нм регулярно воздействуют на сфагновый покров, замедляя его рост, что может быть следствием сокращения озонового слоя.

"Полученные результаты совпадают с данными физических наблюдений первой половины XX века, согласно которым солнечное излучение с длиной волны 286 нм является самым коротковолновым на земной поверхности. Однако, если в прошлом веке это излучение регистрировалось крайне редко, то данные нашего исследования показывают, что сейчас оно регулярно проникает сквозь озоновый слой и действует на растения. Этот достаточно тревожный факт может быть прямым результатом сокращения озонового слоя Земли", – рассказал он.

Миронов занимается мониторингом роста сфагнового мха в течение шести лет. За это время он накопил базу, насчитывающую более 140 тысяч измерений прироста побегов. Группа ученых под его руководством выдвинула гипотезу: проникающие сквозь озоновый слой длины волн ультрафиолета B должны оставлять "отпечатки пальцев" в виде замедления роста растений. Для их поиска ученые сопоставили данные мониторинга роста мха с данными космического спутника SORCE, который в открытом космосе регистрирует колебания на разных длинах волн солнечного ультрафиолета.

 

Также проведенное исследование позволяет лучше понять влияние солнечной активности на рост растений. Оно наиболее всего изучено на примере годичных колец деревьев. В качестве одной из гипотез их возникновения ученые рассматривали опосредованное влияние ультрафиолета на растения.

 
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Комментарии

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кир
2020-06-26 09:21:03
Молодец, правильно занимается вечным. А вы всё о тряпках, куклах и деньгах.
Гость
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