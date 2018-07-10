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Новости. Общество
23:30, 10 Июля 2018

Ученые вычислили, почему зачатые летом дети могут столкнуться с ожирением

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Исследователи узнали, какое потомство появляется после зимнего секса, а какое – после летнего.

Швейцарские ученые в результате долгих исследований пришли к выводу, что зачатые зимой дети вырастают стройными и во взрослой жизни никогда не страдают от ожирения, пишет vistanews.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.
Профессор Кристиан Вольфрум из Университета Цюриха проинформировал, что температура влияет на химические изменения ДНК спермы, которая может быть унаследована потомками. Данный процесс известный как "эпигенетическое программирование".

Исследование предполагает, что зимний секс, вероятно, будет производить естественно тощих людей, которым никогда не придется беспокоиться о своем весе.

С другой стороны, младенцы, зачатые в разгар лета, могут столкнуться с пожизненной борьбой за то, чтобы оставаться стройными.

Команда ученых теперь планирует новое исследование, сравнивающее эпигенетическое программирование спермы человека летом и зимой.

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