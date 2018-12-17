Ученые выяснили, что женщинам не нужен регулярный секс

Исследователи доказали, что женщинам не нужен регулярный секс. Оказалось, разнополые люди по-разному относятся к половому акту.

ЧУченые провели исследование, опросив 7000 человек от 50 до 89 лет. Респондентам предложили рассказать о пользе секса для людей зрелого возраста. Речь шла о половой близости чаще двух раз в месяц.

Анализ показал, что женщины менее заинтересованы в сексе, чем мужчины, которым процесс приносит удовольствие и радость. Для дам большинство половых контактов заканчивается подавленностью и ощущением печали, пишет издание "Актуальные новости".

Ученые считают, что проведенная работа развеяла старый миф о пользе интимной близости.