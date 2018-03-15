Ученые выяснили, что женщинам нужно вдвое больше секса, чем мужчинам

Сексологи на основании проведенных исследований заявили, что женщины испытывают потребность в сексуальной близости в два раза чаще по сравнению с мужчинами

Ученые установили четкую взаимосвязь между уровнем серотонина (гормон счастья) в организме и способностью получать сексуальное удовлетворение от интимной близости.

Замечено, что у мужчин серотонин выделяется в два раза чаще по сравнению с представительницами прекрасной половины человечества.

Это приводит к тому, что женщины страдают от нехватки чувств и им необходимо восполнить «пробел» различными удовольствиями, включая и секс, чтобы ощутить себя счастливыми, пишут Белновости.