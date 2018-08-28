Учёные выяснили, как женщины "продают" себя в Сети

Учёные предполагают, что большое количество селфи напрямую связано со стремлением повысить свой социальный статус.

Анализ более 113 тысяч фотографий в соцсети Instagram помог учёным из Университета Нового Южного Уэльса определить рост числа "сексуальных эгоистов". Учёные предполагают, что главной причиной такого поведения у женщин является небольшой доход и стремление выделиться из общества, в котором живут женщины, пишет "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

Социологи и психологи выяснили, что в отсутствие любых полезных навыков, будь то образование или способности к творчеству, большинство женщин предпочитают выделяться в Сети яркой внешностью. Учёные считают, что фотографиями с яркой внешностью женщины пытаются ликвидировать гендерное и финансовое неравенство, поскольку любительницы селфи с дорогими вещами и люксовыми авто чаще всего имеют сравнительно небольшой персональный доход.

Исследователи отметили, что неспособность женщин зарабатывать большие деньги сильно влияет на психическое поведение, побуждая делать большое количество фотографий "сексуального характера" для привлечения внимания. Один из авторов исследования, доктор биологических наук Хандис Блейк, отметил, что женщины просто на подсознательном уровне хотят продолжить свою жизнь, "завлекая" своими фотографиями мужчин.