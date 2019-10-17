Ученые выяснили, какие продукты делают мужчин импотентами

Австралийские ученые выяснили, что фастфуд негативно влияет на выработку тестостерона у мужчин, ослабляет мужскую функцию и приводит к бесплодию.

У мужчин, которые регулярно пьют газировку, количество сперматозоидов снижается на 30%, пишет Life.

Главные компоненты, которые содержатся в газировке и наносят вред мужскому организму, – газ, бензоат натрия и сахар. Один литр в день уже ведёт к ожирению и импотенции.

Картофель фри вреден за счет повышенного содержания трансжиров. Они снижают уровень фертильности.

"Крахмал влияет на углеводный обмен и ведет к повышению уровня женских гормонов в организме мужчин, что нарушает гормональный баланс и угнетает половую функцию. Эффект, к которому приводит употребление картошки фри, сопоставим с тем, что делает с мужским организмом пиво", – отмечает диетолог, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФНКЦ ФМБА России Маргарита Королева.

Колбасные изделия также относятся к фастфуду. При длительном употреблении они снижают либидо.



Мороженое губительно для мужчин, особенно для тех, кто имеет избыточный вес. Оно снижает интерес к сексу.

Когда мы говорим о мужском здоровье, нужно помнить не только о половозрелых гражданах, но и о подрастающем поколении.

"Особенно вреден фастфуд для мальчиков, ведь у них идет формирование репродуктивной системы. Если старшее поколение хотя бы в детстве питалось более правильно — в рационе были местные натуральные продукты, то сегодняшнее поколение подвергает себя риску намного раньше. Исследования показывают, что у современных юношей зачастую здоровье хуже, чем у пожилых людей", – отмечает Маргарита Королева.

В 2004 году в Америке провели эксперимент. 33-летний доброволец Морган Сперлок, здоровый и стройный, в отличной физической форме, в течение 30 дней питался исключительно фастфудом. За это время он набрал лишние 11 килограммов, а также спровоцировал таким питанием нарушение половой функции. Чтобы прийти в норму, ему понадобилось 14 месяцев.