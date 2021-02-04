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Ученые выяснили, почему коронавирус возник в Китае

Новости. Общество
21:30, 05 Февраля 2021
фото: Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Andy Wong
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Эксперты рассказали, почему COVID-19 мог возникнуть на территории Китая.

Ученые из Великобритании, Германии и США впервые описали механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, которые могли привести к резкому увеличению видового разнообразия летучих мышей — первичного резервуара для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment. Об этом сообщает РИА Новости.

Глобальные климатические изменения — повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере — изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира.

Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило существенное изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей.

Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань начиная с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал "глобальной горячей точкой" зарождения новых зоонозных патогенов.

"Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии. — Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19".

На основе данных наблюдений температуры, осадков и облачности за последние сто лет, авторы составили карту растительности мира, какой она была столетие назад. Затем они использовали информацию о потребностях в растительности различных видов летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Сравнение полученной картины с нынешним распределением позволило ученым увидеть, как видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие.

"Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов", — объясняет Бейер.

В мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.

Исследование показало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.

 
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