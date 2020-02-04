890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В парламент Карелии внесен законопроект об индексации ветеранских выплат 3
04.02.2020 11:10
Появились подробности группового ДТП в Петрозаводске 2
04.02.2020 09:25
Верховный суд Карелии ужесточил наказание юноше, обвиняемому в смерти друзей на Ладоге 3
04.02.2020 15:32
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии 3
04.02.2020 17:15

Ученые выяснили, под какой звук будильника легче проснуться

Новости. Общество
23:30, 04 Февраля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Ученые из Австралии выяснили, что человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника.

Ученые пришли к такому выводу по итогам научного эксперимента, в котором участвовали 50 человек. Добровольцы с помощью специально разработанного онлайн-опроса фиксировали свое состояние, включая чувство сонливости, бодрость и другие ощущения, после пробуждения при использовании разных сигналов будильника, пишет издание "РИА Новости".

Наблюдения показали, что громкость, продолжительность сигнала и другие параметры практически не влияли на качество пробуждения. При этом тип звукового сигнала имел значительное влияние на самочувствие участников эксперимента.
 
Так, добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Также ученые выяснили, что чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние.

"Все мы предполагали, что классическое резкое "пи-пи-пи" будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью", – заявил автор исследования Стюарт Макфарлейн.

По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
03.02.2020 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»