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Новости. Общество
19:40, 10 Ноября 2018
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Учёные выяснили, в какое время суток организм сжигает больше всего калорий

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Оказывается, чтобы худеть быстрее необходимо ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Учёные из Медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что организм людей в состоянии покоя сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром, пишет life.

К таким выводам специалисты пришли в результате опыта с группой из семи добровольцев. Больше месяца испытуемые жили в лаборатории без окон, где не получали никакой нагрузки и пребывали в состоянии покоя. Чтобы они не могли следить за временем, учёные забрали у них телефоны и часы. Режим дня диетологи строго регламентировали. При этом каждую ночь время сна отодвигалось на четыре часа.

Оказалось, что лишь в том случае, когда биологический и фактический вечер у испытуемых совпадал, их организм каждый час сжигал примерно полграмма жира.

"У многих людей биологический и фактический вечер совпадают. Но если человек нарушает режим дня, ложится спать всё позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечера возрастает. В итоге биологический вечер наступает поздно ночью или рано утром — в неблагоприятное для сжигания калорий время суток", — рассказали авторы исследования.

Наименьшее количество калорий сжигается с четырёх до шести часов утра, а наибольшее — с 17.00 до 20.00, отметили учёные.

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