Ученые выявили неожиданную пользу ожирения

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уверяют, что у ожирения есть и плюсы.

Медики выяснили, что пациенты с лишним весом на 62% реже умирают после инсульта, пишет Cosmopolitan.

"Возможно, у людей с лишним весом значительно больше "резерв" питательных веществ, который помогает им выжить во время длительного восстановления после инсульта. Пока это гипотеза, которую нужно проверить разноплановыми исследованиями и наблюдениями", – заявила автор исследования Цзолу Лю из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Ученые также полагают, что пациенты с ожирением чаще выживают после инфекционных заболеваний и легче переносят болезни почек и сердечную недостаточность.

Модель Тесс Холлидей весит 155 килограммов и считает, что в лишнем весе нет ничего плохого. Она пропагандирует бодипозитив и резко отвечает тем, кто ее критикует.