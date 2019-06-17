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Новости. Общество
23:30, 17 Июня 2019
фото: Pixabay

Ученые выявили самых выносливых в сексе мужчин

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Ученые из Анкарской учебно-исследовательской больницы в Турции пришли к выводу, что спортивные мужчины в два раза выносливее в сексе.

К исследованию были привлечены 250 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которых разделили на две группы в зависимости от их физической подготовки.

Каждый раз, когда испытуемые занимались сексом, они использовали секундомер, чтобы измерить, сколько времени прошло от вагинального проникновения до эякуляции. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые бегали трусцой, поднимали тяжести или ездили на велосипеде в течение 40 минут каждый день, в среднем половой акт длился 5 минут и 30 секунд. У добровольцев, уделявших спорту менее 30 минут в неделю, указанный показатель был около 3 минут, пишет издание "Актуальные новости". 

Ричард Пирси, консультант-уролог и андролог в Плимуте, отметил, что "любое улучшение физической способности повлияет на сексуальную производительность".

"Как правило, когда есть интимная проблема, это обычно касается эрекции, и, безусловно, есть много доказательств того, что сердечно-сосудистое здоровье (так как эрекция зависит от притока крови к половому члену) играет огромную роль в этом вопросе", – отметил Пирси. 

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