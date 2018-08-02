Ученые выявили скрытые угрозы секс-кукол для взрослых

Эксперты установили, что использование такого типа сексуальных товаров вредит здоровью человека...

Специалисты в области медицины рассказали, что секс-куклы, активно заполняющие рынок индустрии развлечений для взрослых, могут нести серьезную угрозу для психики человека. Об этом сообщает издание Planet Today, пишет информационный портал.

Эксперты считают, что латексные изделия, выполненные по человеческому подобию, могут нести вред и здоровью ребенка.

Обнаружив у родителя куклу, малыш может сделать вывод, что один из родителей недостаточно хорош для другого, в связи с чем ему приходится заменять своего партнера на "игрушечного".

Как уточнили специалисты, факт существования подобного рода товаров является серьезной угрозой для и так переживающего не лучшие времена института брака.