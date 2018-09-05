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Новости. Общество
20:40, 05 Сентября 2018

Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего

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Диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%, свидетельствует исследование датских ученых на сайте медицинского журнала British Medical Journal.

Работа исследователей охватила 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет, отмечает РИА Новости. Пациентов разделили на три группы, в зависимости от риска возникновения сердечного заболевания: низкого, среднего и высокого. В ходе исследования специалисты нашли тесную связь между применением диклофенака и различными сердечно-сосудистыми проблемами, в частности, аритмией, ишемическим инсультом, сердечной недостаточностью и сердечным приступом. При этом такие осложнения наблюдались уже в 30-дневный период употребления лекарства. Негативный эффект заметили и у тех, кто принимал пониженные дозы препарата.

Также ученые сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие. В итоге оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен. Кроме того, использовавшие для болеутоления диклофенак пациенты в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.

Диклофенак — анальгетик, входящий в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В России это лекарство продается без рецепта врача.

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